Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, передает Bloomberg со ссылкой на документы. Отмечается, что это «самый точный» снаряд, имеющийся у силовго ведомства США.
Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением, — говорится в сообщении.
Агентство уточнило, что официальные лица уклонились от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что ведется планирование его предоставления.
Excalibur — оружие со спутниковым наведением, которое может поражать на расстоянии двух метров от цели. Агентство уточняет, что впервые такие снаряды были использованы в Ираке при ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) Абу Джураха и его сообщников.
В середине августа издание Politico сообщало, что Вашингтон планирует направить Киеву Excalibur. Предполагалось, что снаряды не войдут в ближайший пакет помощи Украине, но решение об их отправке будет принято в скором времени.
Накануне заместитель министра обороны Штатов Билл Лаплант сообщил, что Киеву передали противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»), смонтированные США на автомобильной платформе. Военный назвал созданное оружие «невероятной инновацией».