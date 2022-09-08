Вашингтон передал Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением Bloomberg: Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

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Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, передает Bloomberg со ссылкой на документы. Отмечается, что это «самый точный» снаряд, имеющийся у силовго ведомства США.

Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением, — говорится в сообщении.

Агентство уточнило, что официальные лица уклонились от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что ведется планирование его предоставления.

Excalibur — оружие со спутниковым наведением, которое может поражать на расстоянии двух метров от цели. Агентство уточняет, что впервые такие снаряды были использованы в Ираке при ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) Абу Джураха и его сообщников.

В середине августа издание Politico сообщало, что Вашингтон планирует направить Киеву Excalibur. Предполагалось, что снаряды не войдут в ближайший пакет помощи Украине, но решение об их отправке будет принято в скором времени.

Накануне заместитель министра обороны Штатов Билл Лаплант сообщил, что Киеву передали противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»), смонтированные США на автомобильной платформе. Военный назвал созданное оружие «невероятной инновацией».