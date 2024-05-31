Вашингтон «отшлепал» Дуду за слова о ядерном оружии США Экс-судья Шмидт: американцы «шлепнули» Дуду за слова о ядерном оружии США

Фото: Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Вашингтон «отшлепал» президента Польши Анджея Дуду после его заявлений о готовности разместить в республике ядерное оружие США, заявил экс-судья Томаш Шмидт, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, глава страны выступил «слишком вперед». Бывший судья назвал это провокацией.

Дело в том, что американцы ему сказали напрямую: «Господин президент, мы не ведем никаких таких переговоров по этому поводу». И просто, можно сказать фигурально, его шлепнули, как маленького мальчика, — подчеркнул эксперт.

Сам Шмидт уехал в Белоруссию. Бывший судья принял такое решение из-за несогласия с политикой Варшавы.

Ранее Томаш Шмидт объяснил, почему президент Польши Анджей Дуда грозился разместить ядерное оружие на территории страны. По его мнению, это связано с попыткой главы республики обеспечить свое политическое будущее за счет США. Шмидт уверен, Дуда не задумывался об интересах польского народа, говоря о такой перспективе. Стоит отметить, что американское правительство не приняло решение по вопросу размещения своего оружия в Польше.

Польские журналисты все же опасаются последствий таких действий. По мнению обозревателей, будущее Польши окажется под угрозой при размещении американского ядерного оружия на территории страны.