https://static.news.ru/photo/6c51fbc2-4e80-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Чарльз Ричард Фото: stratcom.mil

Соединённые Штаты Америки не работают над расширением своего ядерного арсенала и не собираются этого делать.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением выступил на слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по делам вооружённых сил глава Стратегического командования (StratCom) ВС США Адмирал Чарльз Ричард. Ему был задан вопрос, собирается ли Пентагон симметрично реагировать на наращивание потенциала со стороны России и Китая. Адмирал ответил, что США не стремятся к паритету.

Глава StratCom заметил, что сама идея о вступлении Вашингтона в гонку вооружений удивляет его. По утверждению Ричарда, РФ за последние 15 лет сделала серьёзные шаги для расширения и модернизации своего ядерного арсенала, США при этом лишь продлевали срок службы уже существующих систем.

Накануне, 12 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг государства Альянса от вступления в дорогостоящую гонку вооружений с Россией, сообщал NEWS.ru.