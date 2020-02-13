Соединённые Штаты Америки не работают над расширением своего ядерного арсенала и не собираются этого делать.
Как
Глава StratCom заметил, что сама идея о вступлении Вашингтона в гонку вооружений удивляет его. По утверждению Ричарда, РФ за последние 15 лет сделала серьёзные шаги для расширения и модернизации своего ядерного арсенала, США при этом лишь продлевали срок службы уже существующих систем.
Накануне, 12 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг государства Альянса от вступления в дорогостоящую гонку вооружений с Россией, сообщал NEWS.ru.
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