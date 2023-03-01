Вашингтон оправдался за отказ отправлять Киеву истребители Замглавы Пентагона Кол: США не отправят Киеву F-16 из-за их стоимости и сроков поставки

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Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон не хочет предоставлять Украине истребители F-16 из-за их стоимости, а также большого срока обеспечения Киева самолетами, сообщает телеканал CNN. Он пояснил, что поставка такого рода техники займет от трех до шести лет. По его словам, замена истребителей советской эпохи на 36 старых F-16 обойдется Киеву в $2–3 миллиарда.

Стоимость отправки 36 старых F-16 в Украину, что составляет примерно половину того, что, по оценкам ВВС США, Украине в конечном итоге понадобится для замены своих истребителей советской эпохи, будет стоить около двух-трех миллиардов долларов, — сказал Кол.

Он при этом подчеркнул, что Украина больше всего нуждается в средствах ПВО, артиллерии и бронетехники.

Ранее французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари заявил, что поставки западных танков не помогут Украине, так как ВС РФ их уже ожидают. Военный эксперт пояснил, что танки могут стать решающим фактором на поле боя, когда они появляются «быстро, внезапно и в больших количествах». По его словам, российские военные ожидают поставки этой техники Киеву. Он добавил, что 200 или 300 поставленных Украине танков не смогут значительно изменить соотношение сил. Дари также отметил, что поле боя становится «прозрачным» из-за масштабного применение беспилотников.