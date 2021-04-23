Вашингтон оценил эффект антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/0b3891cc-a49f-11eb-98f1-96000091f725_660.jpg Liu Jie/XinHua/Global Look Press Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Эффект от введённых США в апреле 2021 года санкций в отношении Москвы «достаточно близок» к тому, на что рассчитывали в Белом доме. Об этом заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил в интервью Reuters.

Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести ещё больший урон, если Россия продолжит своё поведение или начнёт эскалацию, — отметил Сингх.

Представитель Белого дома также назвал санкции элементом более широкой стратегии США. Сама стратегия направлена на создание «стабильных и предсказуемых отношений» между Вашингтоном и Москвой.

Ранее стало известно, что отношения Москвы и Вашингтона за последние годы, по сути, вернулись в эпоху холодной войны, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. При этом санкции и конфликтное противоборство ведут к «перманентной нестабильности» в мире, заявил он. По уровню угроз Россия, как и прежде СССР, находится в состоянии догоняющей США.