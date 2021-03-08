Вашингтон обвинил Москву в распространении дезинформации о вакцинах

https://static.news.ru/photo/7cc512a6-8056-11eb-9c57-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что разведка России распространяла в Сети дезинформацию о вакцинах от коронавируса. По его словам, Глобальный центр по взаимодействию при Госдепартаменте выявил четыре таких российских онлайн-платформы.

Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране [медицинским регулятором] FDA, — цитирует Прайса РИА Новости.

Он добавил, что «Россия вернулась к своим старым трюкам» и теперь распространяет слухи о вакцинах, которые «спасают жизни людей».

Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время, — уточнил представитель госдепа.

При этом он не привёл никаких доказательств и не назвал сайты, заподозренные в США в распространении дезинформации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские власти планируют всеми способами бороться с распространяемыми из России ложными данными о неэффективности вакцин от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также от Moderna. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Паски. По её словам, в США знают о подходах России, «предпринимающей усилия с целью распространения дезинформации».