Вашингтон обвинил Москву в эскалации из-за ограничений в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/6feff386-a174-11eb-9fe0-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Чёрного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны России.

Представитель Госдепа Нед Прайс выразил в письменном заявлении «глубокую обеспокоенность» запретом, при этом обвинив Москву в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.

Это ещё один пример неспровоцированной эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины, — цитирует Прайса РИА Новости.

Чиновник снова отметил обеспокоенность Вашингтона предполагаемым наращиванием числа военнослужащих России возле границ Украины, добавив, что такого количества военных там не видели с 2014 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что размещение российских военных на границе с Украиной может привести к риску дальнейшей эскалации. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что развёртывание российских сил у границ с Украиной является «крупнейшим в истории».