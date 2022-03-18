Вашингтон: нефтяники США заинтересованы не в росте добычи а в обогащении

Компании нефтегазовой отрасли США получают большую прибыль от нынешних возросших цен на энергоресурсы, но не тратят ее на наращивание объемов добычи ископаемых, а скупают собственные акции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Вместо того, чтобы поддерживать текущий спрос, слишком многие из этих компаний, по нашему мнению, принимают расчетливое решение возвращать деньги инвесторам и акционерам через обратный выкуп акций и дивиденды вместо того, чтобы в достаточной степени расширять добычу в краткосрочной перспективе, - сказала Псаки.

Вместе с тем она привела цитаты ряда топ-менеджеров нефтяных и газовых компаний. Они не скрывают, что не видят необходимости вкладывать в наращивание объемов добычи энергоносителей.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от ресурсов, поставляемых Россией. Несмотря на это, он призвал начать процесс «отвыкания» от нефти и газа. По его мнению, необходимо увеличить потребление низкоуглеродной энергии.