Вашингтон надавил на Лондон, чтобы получить показания принца Эндрю

США и Великобритания подтвердили активное взаимодействие по юридическим вопросам, но на данный момент следователи пытаются надавить на Лондон, чтобы получить показания принца Эндрю. Об этом сообщает The Sun.

Следователи из США, ведущие дело Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл нуждаются в показаниях члена королевской семьи Великобритании принца Эндрю. Однако, принц не идет на сотрудничество, даже после официальных запросов генеральной прокуратуры США. Американцев интересует информация о преступной паутине, которая занимается торговлей детьми, как отмечают сотрудники прокуратуры Соединенных Штатов, сын королевы Елизаветы II их очень интересует в связи его осведомленности о деятельности финансиста-миллиардера Эпштейна.

Ранее сообщалось, что милилардер Джеффри Эпштейн, арестованный по подозрению в педофилии, совершил самоубийство в камере так и не дождавшись суда. Известно, что финансист имел деловые контакты с Биллом Гейтсом. По словам основателя Microsoft, с Эпштейном его связывают исключительно интересы благотворительного фонда.