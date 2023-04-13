Вашингтон бьет Лондон украинской коррупцией

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский и Алексей Резников

Журналист-расследователь Сеймур Херш, недавно выстреливший подробностями уничтожения газопроводов «Северные потоки», взорвал новую информационную бомбу. По его сведениям, американские спецслужбы оценивают коррупционную составляющую в деятельности киевского режима во многие сотни миллионов долларов, которые по факту «обналичиваются» из масштабной финансовой помощи США.

Только на поставках дизельного топлива власти Незалежной умудрились присвоить $400 млн. Естественно, эта одна из кормушек Зе-команды, которая не чурается никаких способов самообогащения. Однако, судя по всему, дизель, столь необходимый для все еще анонсируемого украинского наступления, выглядит особой криминальной статьей в глазах заокеанских меценатов.

Больно много конспирологических версий поставок этого вида топлива одновременно циркулирует, что называется, в кулуарах. Прежде всего, речь шла о таком источнике поставок, как завод ЛУКОЙЛа в Болгарии, откуда, мол, не поднимая шума, топливо перебрасывалось в черноморские порты Украины. Причем, как предполагалось, нефть для такого производства поставлялась из Казахстана через Новороссийск. Однако всегда трудно с большой точностью определить «национальность» сырья, попадающего в итоге в танкеры.

Но больше всего американских контролеров, судя по всему, раздражают предположения, что Украина продолжает получать все тот же дизель из России посредством сложной системы фирм-прокладок. Иными словами, не только воруют часть выделяемых сумм на закупки стратегического топлива. Но и делятся деньгами американских налогоплательщиков с таинственными российскими партнерами. Да еще, мол, помогают обходить суровые западные санкции.

Понятно, почему демократы всеми силами сопротивляются предложению провести полный аудит расходования заокеанской помощи. Но и уже накопленных сведений о цветущей украинской коррупции, вполне хватает для проведения суровой чистки окружения Зеленского.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Кирилл Буданов

По имеющейся информации, самому Зеленскому американские покровители предъявили список на тридцать пять отъявленных коррупционеров, с толком для себя использующих поступающие донаты с Запада. В результате сам Зеленский был вынужден уволить десять соратников, включая одного из заместителей главы президентского офиса. Но самая драматичная история приключилась с недавним начальником ГУР Кириллом Будановым, который был отставлен с намеком на то, что он возглавит Министерство обороны Украины. Но тут Зеленский буквально костьми лег, чтобы отстоять своего протеже Резникова, несмотря на папочки с компроматом.

Впрочем, самое интересное в другом: американцы крайне недовольны тем, что инициативу в Киеве время от времени перехватывают их британские союзники, ведущие собственные игры и нарушающие натовскую субординацию. Особенно в плане выстраивания Вашингтоном тонких граней в отношениях с Москвой. Потому-то среди выявленных коррупционеров превалируют деятели, связь которых с МI6 и иными британскими службами не является большим секретом. Начиная с наличия у них паспортов с британским львом.

Вашингтон раздражен инициативностью своего младшего партнера. И чистка пробританских политиков в Киеве — это один из способов показать свое неудовольствие. Не тот случай, когда «сукин сын, но свой сукин сын».

Притом что отказ Джо Байдена прибыть 6 мая на коронацию Карла III, несмотря на его нынешний многодневный вояж по Ирландии, странная реакция на встречавшего его в аэропорту британского премьера Сунака в целом выдают нарастающую обеспокоенность американской администрации. И начавшиеся киевские разоблачения — просто один из таких сигналов.