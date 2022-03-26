Варшава заявила о просьбе Киева стать гарантом соглашения с Москвой

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох объявил о желании Киева сделать Варшаву одним из гарантов будущего мирного соглашения с Россией. Об этом политик сообщил в эфире телеканала Polsat.

Это один из вариантов, который появляется на случай такой ситуации, что дойдёт до каких-то мирных договорённостей. Мы все этого ждём и все на это рассчитываем. И здесь украинская сторона выражает заинтересованность в том, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания такого договора, — пояснил Солох.

Представитель Польши отметил, что такой формулы пока ещё нет в практическом виде, но это «сигнал» того, как Украина «ценит роль Польши в этом конфликте».

Накануне посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что Варшава не отказывается от мысли направить миротворческую миссию НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США. Также дипломат допустил закрытие российских посольств на территории страны, но, считает Андреев, до полного разрыва отношений с Польшей дело не дойдёт.

Ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда попросил американского лидера Джо Байдена ускорить поставки Польше современного вооружения по текущим программам, сообщает газета Wydarzenia. Речь идёт о поставках системы ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams.