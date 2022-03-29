Варшава отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций
Александр Чеков
Александр Чеков
17:12, 29 марта 2022
Варшава, ПольшаФото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Польша отозвала данное ранее согласие на заключение соглашения с Россией о поддержке и взаимной защите инвестиций. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер, добавив, что документ был подписан 2 октября 1992 года, но не вступил в силу. По его словам, были основания опасаться, что Москва могла в любой момент «довести до этого», сообщает РИА Новости.
Мы видим в такой возможности угрозы, которые могли бы следовать из норм этого соглашения. Оно архаичное и отходит от практики европейских норм. Из-за такой осторожности мы решили направить правительству РФ ноту об отзыве согласия Польши на то, чтобы связывать себя эти соглашением, — заявил он.
По словам Мюллера, заключение этого соглашения «не гарантировало бы польским предпринимателям, инвестирующим в России, защиты».
Ранее Мюллер заявил, что польские власти приняли решение заморозить на территории страны $33 млн российских активов в рамках санкций ЕС. Кроме того, Польша предложила дополнить европейские санкции против России торговой блокадой. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал европейских лидеров заблокировать водные и сухопутные пути отправки российских товаров.