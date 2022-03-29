Варшава отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций

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Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата, об этом сообщила министр иностранных дел страны Софи Вельмес. Её заявление транслировалось по бельгийскому телеканалу RTBF. Бельгийские власти считают, что дипломаты из России представляют угрозу для безопасности.

Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности, — заявила Вельмес. Она добавила, что российским дипломатам предоставлено 15 дней для того, чтобы покинуть Бельгию. Также стало известно, что...