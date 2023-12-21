Варшава на грани госпереворота: что происходит у здания польского ТВ Здание польского ТВ оградили металлическими барьерами на фоне конфликта властей

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше остается напряженной обстановка на фоне попытки новых властей взять контроль над зданием местного телевидения. Будет ли в Польше госпереворот, что за конфликт во власти?

Что происходит у здания телевидения Польши

21 декабря здание польского телевидения (TVP) оградили металлическими заграждениями после попытки нового правительства страны взять его под контроль. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Вокруг здания польского ТВ, поставить под контроль которое хочет новое правительство страны, выставили металлические заграждения, на месте дежурит большое количество полицейских», — пишет Telegram-канал агентства.

По словам сотрудников полиции, оградить здание попросило руководство TVP. Правоохранители не уточнили, от старого или нового руководства телекомпании поступила соответствующая просьба.

Кроме стражей порядка перед зданием TVP присутствуют немногочисленные протестующие с флагами республики.

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что сейчас показывают по польскому ТВ

В Польше вместо новостей показывают кино. Государственный телеканал не работает второй день из-за спора властей и оппозиции о контроле над медиаресурсом.

Вместо новостного канала польского телевидения сейчас транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Кроме того, в настоящее время недоступен новостной сайт польского телевидения www.tvp.info.

Что за конфликт между властями в Польше

На прошлой неделе в Польше сменилось правительство: вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром страны стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.

После этого польский сейм принял резолюцию о «беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати». Более 100 депутатов ранее правящей партии «Право и справедливость» не приняли участия в голосовании, поскольку отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Депутаты решили дежурить в офисе телеканала, чтобы не дать возможность властям взять над ним контроль.

Комментируя ситуацию, председатель Национального совета по теле- и радиовещанию Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда в письме Туску назвал попытку кабмина сменить руководство ТВ нарушением конституции.

Дуда призвал нового премьер-министра и его правительство уважать польский правопорядок. Президент отметил, что политическая цель не может служить оправданием для его нарушения.

Может ли произойти госпереворот в Польше

В ноябре текущего года польские пользователи соцсети Twitter (X) возмутились поздравлением президента Дуды по случаю десятой годовщины Майдана на Украине. Жители страны пригрозили главе государства аналогичным госпереворотом.

Один из пользователей назвал Дуду «украинским слугой» и пригрозил свержением власти.

По словам доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, политическая система Польши устроена так, что фигура Дуды сегодня становится ограничивающим фактором для Туска.

«У нового правительства есть сдерживающий центр, потому что президент Дуда никуда не делся. И в ближайшее время до президентских выборов в Польше фактически будет двоевластие», — заявил эксперт изданию «Известия».

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