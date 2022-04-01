Vanity Fair: США могут быть причастны к созданию COVID-19

Американские власти финансировали исследования, направленные на создание коронавируса в Ухани, пишет Vanity Fair. Издание отмечает, что с началом пандемии Вашингтон уничтожил свидетельствующие об этом документы, но часть из них удалось найти в Сети.

По словам авторов статьи, власти США спонсировали исследование коронавирусов, подобных SARS, у летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Средства из федеральных грантов передавались через малоизвестную некоммерческую организацию EcoHealth Alliance, выступавшую в роли подрядчика.

В публикации отмечается, что когда началась пандемия коронавируса, в Вашингтоне распорядились уничтожить все свидетельства причастности этой компании к исследованиям в Ухани. Однако некоторое время спустя в Сеть попали более 100 тысяч документов, содержащих переписку Минздрава США и Пентагона с подрядчиками. Авторы также напомнили , что США во всеуслышание обвиняли Китай в искусственном происхождении COVID-19, но доказательств этому так и не представили.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухани. Он также высказал мысль о том, что утечка вируса могла быть неслучайной. Кроме того, Трамп заявил, что по вине Китая миру был причинён ущерб на сумму в $60 трлн. По его словам, Пекин должен выплатить компенсации странам, пострадавшим от пандемии, но у него нет таких средств.