Vanguardia: иностранные наёмники попадают на Украину через Польшу

Зарубежные наёмники попадают на территорию Украины через «Белорусский дом в Варшаве» — центр белорусской оппозиции в польской столице, пишет испанское издание Vanguardia. Директор дома Алесь Зарембюк подчеркнул, что в стенах его организации помогли более чем 100 белорусам, а также гражданам других стран.

Здесь прошло более сотни молодых людей, которые бежали от президента республики Александра Лукашенко и теперь хотят помочь Украине, но иногда мы помогаем людям других национальностей, — пояснил Зарембюк.

Также директор дома отметил, что в данный момент на Украину отправилось около 50 грузинских бойцов, 70 французов, 40 голландцев, 600 канадцев, 150 англичан, не менее 100 американцев и 30 хорватов.

2 апреля Вооружённые силы России уничтожили более 100 националистов и наёмников из западных стран в результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Конашенков добавил, что в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Кроме того, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолёты.