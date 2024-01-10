Вандалы в Варне свалили с постамента бюст русского дипломата Игнатьева

Фото: varna.bg

В болгарской Варне вандалы свалили с постамента бюст русского дипломата графа Николая Игнатьева, сообщает портал TheSite24. Бронзовую скульптуру положили на землю перед постаментом.

Как сообщили представители властей, памятник, который был установлен в начале ХХ века, будет отреставрирован и его вернут на прежнее место. Полиция пообещала найти вандалов. Посольство России в Telegram-канале осудило действия вандалов.

Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее в Болгарии осквернили памятник Советской армии. На опубликованных в Сети кадрах видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написали «демонтаж». Российское посольство отправило в МИД страны ноту.

Также сообщалось, что активисты оппозиционной венгерской партии Jobbik (движение «За лучшую Венгрию») осквернили в Будапеште памятник советским воинам, погибшим во Второй мировой войне в боях против фашистов на территории Венгрии. Они обернули монумент на площади Свободы черной пленкой, после чего опубликовали в соцсетях соответствующие видеокадры. Памятник ущерба не получил. После этого посольство России в Будапеште осудило акт вандализма, назвав войну с монументами и мемориалами «бесславным делом».