https://static.news.ru/photo/a0ef340e-5ec9-11ea-8853-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Хулиганы разрисовали стены и статуи на станции метро «Акрополь» в Афинах. Молодых людей арестовали.

Как сообщает Iefimerida , около полуночи порядка 20 человек в масках спустились в подземку и краской разрисовали стены платформы и копии древнегреческих статуй. В частности, вандалы написали на стенах лозунги: «Разрушим границы», «Нет границам», а также анархистские фразы.

Полицию вызвал машинист проходившего поезда. Всех граффитистов задержали и отвезли в участок.

«Акрополь» — одна из самых красивых станций в афинском метро, уточняет Life. Подобно одноимённому музею, расположенному неподалёку, в подземке представлены предметы археологии. А стены и вестибюли станции украшают копии барельефов и статуй Парфенона.

Ранее NEWS.ru писал, что анонимный уличный художник Бэнкси заявил, что рад тому, что его последняя работа в британском городе Бристоль была испорчена вандалами. Об этом он написал в своём Instagram. Свои слова художник объяснил тем, что результат его работы оказался хуже, чем эскизы. Произведение, о котором идёт речь, представляет из себя рисунок девушки, целящейся из рогатки в небо, а справа от неё изображён красный взрыв.