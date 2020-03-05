Хулиганы разрисовали стены и статуи на станции метро «Акрополь» в Афинах. Молодых людей арестовали.
Как сообщает
Полицию вызвал машинист проходившего поезда. Всех граффитистов задержали и отвезли в участок.
«Акрополь» — одна из самых красивых станций в афинском метро,
Ранее NEWS.ru писал, что анонимный уличный художник Бэнкси заявил, что рад тому, что его последняя работа в британском городе Бристоль была испорчена вандалами. Об этом он написал в своём Instagram. Свои слова художник объяснил тем, что результат его работы оказался хуже, чем эскизы. Произведение, о котором идёт речь, представляет из себя рисунок девушки, целящейся из рогатки в небо, а справа от неё изображён красный взрыв.
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