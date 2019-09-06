https://static.news.ru/photo/4b3b30b2-d1fc-11e9-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. G. Allgoewer/blickwinkel/Global Look Press

Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

По данным полиции, 42-летний Тевон Варлак из Далласа ударил металлическим предметом статую и повредил быку правый рог.

Статуя «Атакующий бык» итальянского скульптора Артуро ди Модика находится здесь с 1989 года и символизирует оптимизм рассчитывающих на рост рынка финансистов и инвесторов.

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