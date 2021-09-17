Российские вакцины от коронавируса начнут поставлять в Никарагуа

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Никарагуа подписала с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) контракт на поставку российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» до конца года. Соответствующий документ подписали участники встречи делегации Никарагуа и РФПИ, передаёт агентство EFE со ссылкой на правительство страны из Центральной Америки.

Власти Никарагуа не уточнили сумму контракта, а также объёмы и сроки поставок российских препаратов.

Напомним, что в центральноамериканской стране уже проводится вакцинация населения российским препаратом «Спутник V». При этом иммунизация «Спутником Лайт» ранее не проводилась. До этого правительство Никарагуа заявляло, что намерено обеспечить разными прививками от коронавируса 2,8 млн жителей республики с 6,5-миллионным населением.

Российские производители вакцины «Спутник V» продолжают переговорный процесс со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по одобрению произведенного в РФ препарата. Ожидается, что вскоре делегация ВОЗ должна посетить Россию.

Накануне исследование испанских учёных доказало, что против нового «дельта»-штамма коронавируса российская вакцина эффективнее AstraZeneca и Sinopharm.