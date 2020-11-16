Глава ВОЗ: вакцины против коронавируса — не панацея от пандемии

https://static.news.ru/photo/a7b5c092-280d-11eb-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина от коронавирусной инфекции должна применяться лишь в комплексе других мер. Сама по себе она не панацея и не гарантирует завершение пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, важно продолжать мониторинг ситуации, тестирование и изоляцию заражённых, а также отслеживание цепочек контактов и прочие меры предосторожности.

С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным [способом] взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их, — цитирует главу ВОЗ «Интерфакс».

Гебрейесус добавил, что на первых стадиях распространения вакцин их запасы будут ограничены. Поэтому при иммунизации приоритет должен быть отдан работникам сферы здравоохранения, пожилым людям и гражданам из других групп риска. Тем не менее, предупредил он, и в таком случае «у вируса будет много пространства для продвижения».

Согласно оперативным данным, по состоянию на 16 ноября в мире с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 54,9 млн случаев заражения, более 1,32 млн человек скончались. В России официально зафиксировано свыше 1,9 млн случаев инфицирования, около 33,5 тысячи пациентов умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в России обновлён рекорд по заболеваемости. По данным на утро 16 ноября, за сутки коронавирусом заразились 22 778 человек.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.