Вакцины от гриппа стали слабее из-за пандемии коронавируса

Вакцины от гриппа могут быть менее эффективными из-за борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail cо ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В научном сообществе отмечают , что медицинские лаборатории за время пандемии занимались разработками препаратов от коронавирусной инфекции и переставали следить за штаммами гриппа. Из-за этого прививки стали слабее защищать людей от вирусов гриппа.

Докторе Беверли Тейлор являющаяся разработчиком вакцин в компании Seqirus, а также возглавляющая Национальный центр по гриппу ВОЗ рассказала, что в настоящее время на 94% было снижено число предоставляемых данных о генетической последовательности вируса гриппа. Если вакцины останутся слабыми, тогда в будущем произойдёт серьёзные вспышки заболевания. По прогнозам, в Англии от гриппа этой зимой могут умереть до 60 тысяч человек.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создание вакцин от коронавируса и гриппа одновременно возможно, но к разработке препарата можно приступать только после испытаний препарата, содержащего белки нескольких штаммов коронавируса одновременно. По его словам, клинические испытания подобной вакцины в центре планируют начать уже в конце следующего года.