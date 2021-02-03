Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Никарагуа

https://static.news.ru/photo/e30345ce-6616-11eb-a58b-96000091f725_660.jpg Фото: Carlos Herrera/dpa

Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Препарат, произведённый в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, одобрили уже в 18 странах мира.

Никарагуа только что одобрила «Спутник V», — заявил Дмитриев.

Помимо Никарагуа, применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Тунисе, Палестине, Венесуэле, Мексике, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Армении, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, одобрение «Спутника V» для вакцинации жителей Европы регулятором ЕС может значительно помочь странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в статье испанской газеты La Vanguardia. В статье отмечается, что публикация в научном издании Lancet выводов о российском препарате подтверждает его безопасность и эффективность. При этом, как напоминают авторы статьи, РФПИ сообщал о готовности Москвы предоставить странам ЕС 100 млн доз вакцины. Если вакцина будет одобрена и эти дозы будут распределены, они позволят вакцинировать около 5 млн человек в Испании и 50 млн во всем ЕС. Согласно нормативам ЕС, Испания при распределении полученных Евросоюзом вакцин может рассчитывать на 10% от полученной партии, так как в стране проживает соответствующая доля совокупного населения ЕС.