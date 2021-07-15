Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Нигерии

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Нигерия зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА Новости.

Дмитриев отметил, что Нигерия стала 68-м по счёту государством, которое одобрило российский препарат. Общее население стран, где одобрен «Спутник V», составляет более 3,7 миллиарда человек, или примерно половину населения Земли.

Одобрение вакцины в Нигерии позволит стране успешнее бороться с пандемией, — сказал Дмитриев.

Ранее Дмитриев предположил, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) осенью. Он также отметил, что разработчики вакцины предоставили все необходимые данные для её одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Также сообщалось, что разработчики первой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в скором времени начнут новые испытания вместе с производителями других препаратов.