Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Египте

https://static.news.ru/photo/f2ce9eb8-76a1-11eb-a80d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, зарегистрирована в Египте. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Египет является самой густонаселённой страной на Ближнем Востоке и регистрация Каиром российского препарата свидетельствует об уверенности властей в безопасности вакцины и её высокой эффективности.

Дмитриев добавил, что Управление Египта по лекарствам одобрило «Спутник V» по ускоренной процедуре. Он также указал на то, что в настоящее время российская вакцина зарегистрирована в 35 странах мира, сообщает РИА Новости.

«Спутник V» считается первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).

Ранее NEWS.ru писал, что глава итальянской ассоциации «Русское сердце» Марко Мости призвал власти страны закупить «Спутник V» для вакцинации от COVID-19. Он отметил, что вакцина считается безопасной и уже применяется во многих странах мира. Мости опубликовал соответствующую петицию на Сhange.org, в которой указал, что российский препарат может решить проблему дефицита вакцин, с которой столкнулась Италия.