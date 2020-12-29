Вакциной «Спутник V» будут привиты 10 млн венесуэльцев

https://static.news.ru/photo/dca722fc-49ee-11eb-bf9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Венесуэла и Россия подписали контракт, согласно которому Боливарианская Республика получит препарат «Спутник V» для вакцинации 10 млн человек. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес.

Это безопасная вакцина, для нас это шаг вперёд. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее, — сказала она в эфире телеканала Telesur.

Посол России в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров, в свою очередь, поблагодарил Каракас за подписание документа. По его словам, это результат важной работы, проведённой венесуэльскими медиками в части испытаний препарата.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее NEWS.ru писал, что в Аргентине стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В первую очередь будут прививаться медики, госслужащие, полицейские, сотрудники сферы безопасности и пожилые люди.