Вакцинированным россиянам разрешили прямой въезд в Гонконг

Гонконг признал российские ковид-сертификаты. Теперь привитые российскими вакцинами граждане смогут въезжать в этот китайский регион напрямую. Требование о трехнедельном пребывании в третьем государстве снимается, однако карантин в специализированной гостинице в течение 21 дня отбыть все же придётся. Об этом сообщает генконсульство РФ в Гонконге.

Правительство специального административного района (САР) Гонконг объявило о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19. Мера начнет действовать с 29 сентября.

Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введённых в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия, — говорится в сообщении.

Сейчас граждане стран, вошедших в список «высокорисковых», могут попасть в Гонконг только после пребывания в течение трех недель в третьем государстве. Для посадки на авиарейс до Гонконга россиянам необходимо будет показать сертификат вакцинации с QR-кодом. До пандемии в Гонконг из России летали регулярные рейсы. Город считался удобным транзитным хабом на пути в Индонезию, на Филиппины и в другие государства Юго-Восточной Азии.

Ранее о возможном включении «Спутника V» в систему ковид-сертификатов Италии рассказал посол РФ в это стране Сергей Разов. По его словам, власти пообещали рассмотреть возможность включить привитых российской вакциной в число тех, на кого распространяется местная система Green Pass.