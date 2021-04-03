Вакцинированных от коронавируса вознаградят в Германии

https://static.news.ru/photo/4d64959a-9519-11eb-a5ad-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

В Германии вакцинированные от коронавируса люди смогут получить ряд привилегий как награду за вклад в борьбе с пандемией. Так, им разрешат посещать магазины без предварительной сдачи теста на коронавирус и путешествовать без карантина, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в интервью газете Bild am Sonntag.

Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин, — сказал министр.

Тем не менее он уточнил, что окончательное решение будет принято уже после того, как в стране завершится третья волна коронавируса. Шпан также добавил, что исследование института, согласно которому через 15 дней после вакцинации человек становится практически незаразным, является разумным.

Тем временем число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выросло до 6,93 млн (4,74% от населения РФ). За месяц количество вакцинированных увеличилось почти на 2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что глобальный механизм по распределению вакцин между богатыми и бедными странами COVAX может поддержать Россия. Сейчас эксперты работают над тем, чтобы «Спутник V» прошёл сертификацию ВОЗ и был включён в портфель COVAX.