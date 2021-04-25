Привитые «Спутником V» смогут летать на Кипр без теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/47a0d3cc-a689-11eb-8395-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», смогут прилетать на Кипр, не сдавая ещё раз тест на COVID-19. Данное правило вступит в силу 10 мая, когда в стране подойдёт к концу двухнедельный локдаун. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос, слова которого приводит телеканал Alpha.

По словам чиновника, российская вакцина ещё не прошла одобрение медицинских властей ЕС. Однако это не имеет значения на острове.

Дело в том, что между Брюсселем и Москвой ведутся соответствующие переговоры и это даёт основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей, — сказал председатель госкомитета.

В настоящее время российская вакцина одобрена уже в 60 странах, где проживают порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее стало известно, что «Спутник V» признана в Венгрии самой безопасной и эффективной. Об этом сообщили создатели препарата в Twitter-аккаунте.