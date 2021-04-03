Вакцинацию от коронавируса «Спутником V» начали в Иордании

https://static.news.ru/photo/8c1f492c-952a-11eb-a91d-96000091f725_660.jpg Фото: Магда Гибелли/РИА Новости

В Иордании началась вакцинация от коронавирусной инфекции российский препаратом «Спутник V». Об этом заявили в Минздраве страны.

Министерство начало выдачу российской вакцины «Спутник V» гражданам, записавшимся через специальный сайт, — рассказал директор программы национальной вакцинации Минздрава Иордании Камель Абу-Силь в эфире радиостанции Hala.

В воскресенье прибудет новая партия вакцины от компании Pfizer, а в понедельник, 5 апреля в страну привезут китайский препарат.

Вакцинация в стране стартовала 13 января. Медики использовали препараты от китайской компании Sinopharm, а также от Pfizer/BionTech. Экстренное применение российской вакцины было разрешено в марте 2021 года.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз вынуждает страну купить препарат «Спутник V», поскольку европейские чиновники не могут обеспечить Чехию вакцинами от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, власти Австрии в ближайшие 100 дней намерены вакцинировать «Спутником V» всех желающих. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц. В апреле прививки смогут поставить австрийцы старше 65 лет, в мае — старше 50, а в июне все остальные возрастные группы.