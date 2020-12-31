Вакцина Pfizer/BioNTech внесена в список для экстренного использования

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина Pfizer/BioNTech внесена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования при коронавирусе. Соответствующее заявление сделала ВОЗ.

Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад, — говорится в заявлении организации.

Включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения покупать препарат для распространения в нуждающихся странах.

Первые препараты для вакцинации, которые были одобрены в Евросоюзе, уже получили все европейские страны. Об этом сообщила в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкая компания BioNTech планирует в ближайшее время провести исследование, чтобы определить, насколько эффективна вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Ожидается, что результаты исследования будут известны в течение двух недель.