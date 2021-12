Вакцина бессмертия: иммунологи нашли способ остановить биологические часы

Принцип работы препарата, относящегося к ранее хорошо изученной специалистами группе сенолитиков (класс средств, способных избирательно инициировать гибель постаревших клеток), состоит в том, что он охотится за клетками, которые называются репликативными (а на жаргоне иммунологов зовутся «зомби-клетками»). Эти злокачественные клетки ответственны за ряд нарушений в нормальной работе организма, которые, накапливаясь, и вызывают то, что воспринимается как старение.

Функционально старением клетки считается такой её возраст, когда она более не в состоянии делиться, регенерировать белок и выполнять прочие функции здоровой клетки. При этом учёные полагают, что торможение деления клетки является защитной функцией иммунной системы, защищающей организм от возникновения рака (если повреждённая клетка по той или иной причине не умирает, а продолжает размножаться, она может стать злокачественной).

«Зомбироваться» вместо того, чтобы «умереть с миром», клетка может по разным причинам — из-за повреждений в её ДНК, из-за контакта с вирусом и по другим обстоятельствам. Такие клетки в буквальном смысле слова сами не живут и другим не дают.

Прорыв в исследованиях группы 23 японских учёных как раз и заключается в том, что созданная ими вакцина избирательно уничтожает такие клетки-«зомби», «одним выстрелом убивая двух зайцев»: снижает риск возникновения онкологических заболеваний и вычищает из организма клетки, вызывающие его старение в целом.

В первую очередь «зомби-репликаторы» ответственны за так называемые геронтологические заболевания — болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые проблемы, снижение мышечной массы, диабет и т. д.

Сообщение японских учёных вызвало позитивную реакцию у их коллег, занимающихся похожей тематикой.