Вакцина бессмертия: иммунологи нашли способ остановить биологические часы

Вакцина, которая замедляет или вообще останавливает старение человеческого организма, создана группой японских исследователей. «Эликсир бессмертия», по данным специализированного журнала Nature Aging, пока испытан только на мышах, однако ничего не мешает применить его и на людях. Если испытания подтвердят ожидания учёных, это можно будет считать величайшим прорывом в медицине, который, в свою очередь, сильно изменит человеческое общество.

Принцип работы препарата, относящегося к ранее хорошо изученной специалистами группе сенолитиков (класс средств, способных избирательно инициировать гибель постаревших клеток), состоит в том, что он охотится за клетками, которые называются репликативными (а на жаргоне иммунологов зовутся «зомби-клетками»). Эти злокачественные клетки ответственны за ряд нарушений в нормальной работе организма, которые, накапливаясь, и вызывают то, что воспринимается как старение.

Функционально старением клетки считается такой её возраст, когда она более не в состоянии делиться, регенерировать белок и выполнять прочие функции здоровой клетки. При этом учёные полагают, что торможение деления клетки является защитной функцией иммунной системы, защищающей организм от возникновения рака (если повреждённая клетка по той или иной причине не умирает, а продолжает размножаться, она может стать злокачественной).

«Зомбироваться» вместо того, чтобы «умереть с миром», клетка может по разным причинам — из-за повреждений в её ДНК, из-за контакта с вирусом и по другим обстоятельствам. Такие клетки в буквальном смысле слова сами не живут и другим не дают.

Global Look Press

Прорыв в исследованиях группы 23 японских учёных как раз и заключается в том, что созданная ими вакцина избирательно уничтожает такие клетки-«зомби», «одним выстрелом убивая двух зайцев»: снижает риск возникновения онкологических заболеваний и вычищает из организма клетки, вызывающие его старение в целом.

В первую очередь «зомби-репликаторы» ответственны за так называемые геронтологические заболевания — болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые проблемы, снижение мышечной массы, диабет и т. д.

Сообщение японских учёных вызвало позитивную реакцию у их коллег, занимающихся похожей тематикой.

Это в самом деле большое дело — вакцинация против старения работает. Пока это проверено только на мышах, но нет сомнения, что когда-то это станет применимо и для нас, — похвалил коллег профессор Гарвардского университета Дэвид Сенклер.

Okay, this is a big deal: Vaccinations against aging work. Sure, itâs a proof-of-principle study in a rapidly aging mouse, but thereâs little doubt this will be possible in us one day. Link1/3 pic.twitter.com/79NNcXCGZZ — David A. Sinclair (@davidasinclair) December 11, 2021

Революционное значение японского открытия состоит в том, что в отличие от ранее созданных сенолитиков новая вакцина запускает в организме процесс синтезирования белка, делая его, организм, самодостаточным в процессе борьбы с «зомби-клетками». Это означает, что если до сих пор известные сенолитики требовалось употреблять постоянно, чтобы замедлять процесс старения, то в случае с японской вакциной будет достаточно одноразовой инъекции. После этого в человеческом теле (и вообще в теле любого теплокровного животного, начиная с мышей) включается собственная «фабрика» по производству протеина, которая не даёт сломаться биологическим часам.

Открытие «вакцины бессмертия» в случае её массового применения в терапии геронтологических заболеваний повлечёт за собой колоссальные сдвиги далеко за пределами сугубо лечебной практики. Поэтому к заявлению японских учёных следует пока относиться с осторожностью, призвал в разговоре с NEWS.ru генетик Игорь Гольдман, который сам испытывал на себе разного рода способы замедления старения (в 74 года он стал чемпионом Европы по поднятию штанги, и в свои 88 сегодня руководит научным институтом).

Мы видим на примере активного поиска вакцины от COVID-19, как разработчики торопятся обогнать друг друга в объявлениях о находке «универсальной» вакцины, и как эти объявления одно за другим оказываются поспешными. А ведь механизм старения намного сложнее, чем механизм действия коронавируса! Поэтому очень опасно сейчас делать выводы о том, принесёт ли «вакцина долголетия» однозначную пользу человечеству. Игорь Гольдман директор Института биологии гена директор Института биологии гена

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По мнению Гольдмана, увеличение продолжительности жизни в среднем даже в два раза благодаря вакцинации «от старения» — это не настолько прорывное достижение, чтобы говорить о каких-то «геологических» изменениях в общественном устройстве.

У человека сегодня десятилетия от продолжительности жизни отнимают факторы, никак не связанные с генетикой — это и состояние окружающей среды, и неправильное питание, и нездоровый образ жизни, и различные социальные факторы. Поэтому в два раза продлить жизнь человеку можно и без какого-то генетического вмешательства в его иммунную систему, — полагает учёный.

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С тем, что такая дилемма в самом деле может встать в случае «массовой вакцинации от старости», соглашается футуролог Александр Кононов. В беседе с NEWS.ru он, как и Игорь Гольдман, указал на то, что долгожительство определяется социальными факторами намного сильнее, чем редактированием человеческого генома.

Посмотрите на Сингапур — страну с одной из самых высоких в мире плотностью населения. Несмотря на это, благодаря превосходной социальной политике властей острова там прекрасная система здравоохранения, близкая к идеальной экология, и как следствие — одна из самых высоких в мире продолжительность жизни безо всяких генетических экспериментов. Александр Кононов старший научный сотрудник Института системного анализа РАН старший научный сотрудник Института системного анализа РАН

Нет особого смысла преувеличивать значение «вакцины долголетия» в мире, где в ряде стран и регионов у их жителей гораздо больше шансов умереть либо насильственной смертью, либо от голода, стихийных бедствий и плохой экологии, чем в результате естественного старения, подчёркивает эксперт.

О том, что эксперименты не только с бессмертием, но и с куда более локальными изменениями человеческой биологии могут быть опасны не только для общества, но и для самих экспериментаторов, говорит загадочная судьба пяти американских учёных, объявивших в 2015 году, что в различные вакцины преднамеренно добавляется фермент «нагалаза», вызывающий рак, диабет и прочие заболевания, в том числе за счёт «зомбирования» клеток, вакцину против чего якобы создали японские иммунологи.