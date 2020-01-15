Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук объяснил отдых в Таиланде, где провёл новогодние каникулы, тем, что в это азиатское государство «ездит большинство» жителей Незалежной.
Солист «Океана Эльзы» рассказал, что провёл в Таиланде несколько дней.
Почему эта страна? Мы хотели поехать в тёплые края, — заявил Вакарчук.
Он отметил, что и туда, и обратно летал рейсовыми самолётами. При этом, перелёт обратно выполняла авиакомпания «Международные авиалинии Украины».
Ранее NEWS.ru писал, что «самым удачливым гостем Таиланда» стала россиянка Анна Павловская. Женщина оказалась 39-миллионным туристом, решившим провести отпуск в азиатской стране.
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