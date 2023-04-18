«Вагнер» предупредили о кольце в Артемовске: новости СВО на утро 18 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут стрельбу по противнику из пулемёта ДШК

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взять в кольцо Артемовск, который в настоящий момент берут под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». По его словам, когда в кольце будут находиться украинские войска, их будут окружать участники ЧВК «Вагнер», а самих вагнеровцев будут окружать непосредственно ВСУ. Помочь избежать этого может российская авиация, уничтожающая скопления украинских формирований в Часовом Яре, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и Северске, отметил военкор. Также он считает необходимым держать под контролем все дороги в город и периодически уничтожать те части резерва, которые направляются на помощь гарнизону Артемовска.

Между тем в офисе генпрокурора Украины сообщили, что группе «Вагнер» предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. В ходе расследований обвинение будет предъявлено руководителю ЧВК «Вагнер» и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины. Отдельным участникам будут предъявлены обвинения по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением.

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что ВС России нанесли групповой удар по украинским силам в районе Северска в ДНР. Под ударом реактивных систем залпового огня оказалась 54-я механизированная бригада ВСУ, отметил офицер. Он добавил, что авиация Южного военного округа около населенного пункта Белогоровка подвергла бомбардировке пункты временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. По его словам, противник потерял личный состав и технику. Такие же последствия имел для ВСУ удар российской крупнокалиберной артиллерии. Под обстрел попали опорные пункты и пункты временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск. Артиллерия отработала около населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Карловка, уточнил офицер.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

В США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес резолюцию с требованием к президенту Джо Байдену раскрыть подробности о намеченной помощи Украине. Также документ содержит предписание к Пентагону поделиться с законодателями деталями присутствия американских военных в стране. От министра обороны Ллойда Остина требуют раскрыть количество военных, размещенных на Украине без разрешения конгресса. По словам законодателя, недавняя утечка секретных материалов Пентагона раскрыла, что на Украине в настоящее время пребывают порядка 14 военных из спецсил.

Тем временем в Пентагоне проведут всеобъемлющий пересмотр процесса обращения с секретными данными. Соответствующее распоряжение дал Ллойд Остин. Рекомендации по итогам пересмотра появятся у него на столе через 45 дней.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась. Такой вариант не рассматривается, сказал он. Кирби уточнил, что в настоящее время Вашингтон и его союзники заняты усилиями по отправке Украине вооружений, которые, как считают в США, будут более нужны Киеву в ближайшие недели и месяцы.

США выражали обеспокоенность из-за возможного применения поставляемых Украине вооружений для ударов по России, сказал замглавы Пентагона Колин Каль. По его словам, несмотря на то что Белый дом делает все возможное для поддержки Киева, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт, а также в его перерастании в третью мировую войну. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден это ясно дал понять.

Колин Каль также подчеркнул, что выделяемые для поддержки Украины объемы финансирования экстраординарны, но не безграничны. По его словам, Вашингтон мог бы потратить все деньги на поставку Киеву истребителей F-16, но для этого понадобилось бы полтора года. Боевые действия на украинской территории будут идти еще как минимум несколько месяцев, уверен он.

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Японии подтвердили намерение продолжить внедрять жесткие санкции в отношении России и поддерживать Украину. Кроме того, в совместном заявлении главы МИД G7 выступили с осуждением России «в самых жестких выражениях». Они призвали Москву немедленно и без каких-либо условий вывести свои силы и технику с Украины. Также в заявлении говорится, что страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтон забывает о рисках глобального конфликта из-за Украины. Так дипломат прокомментировал высказывания руководства Пентагона об опасности эскалации украинского противостояния. Представитель Пентагона прямо заявил, что администрация при поставках вооружений на Украину никак не ограничивала себя из-за вероятных рисков эскалации, указал Антонов. Он добавил, что тем самым в Вашингтоне признали «провокационную линию в отношении России», проводимую на протяжении всего конфликта.

В Брянской области была зафиксирована попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района, где нарушитель подорвался на мине.

Село Муром в Белгородской области дважды за день подверглось обстрелу, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Снаряды попали в склад зернохранилища, пострадавших нет. Утром под обстрел ВСУ также попал поселок Красное Шебекинского района. В результате атаки загорелось сенохранилище.

Также Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино. По его словам, повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях.