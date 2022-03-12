Ваагн Хачатурян принёс присягу и вступил в должность президента Армении в ходе специального заседания Национального собрания. 13 марта он стал пятым президентом страны. Трансляцию со спецзаседания парламента провели местные новостные порталы.

Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить свои силы в дело укрепления национального единства, — такие слова произнёс Хачатурян, положив руку на Конституцию Армении и Евангелие VII века «Вехамор Аветаран».

Политик отметил, что вступает в должность президента в важное для будущего страны время. По его словам, оно полно региональных и международных вызовов. Мир меняется, конкуренция становится все более острой, сказал Хачатурян.

Нам нужны мудрость, уверенность, стабильность и единство, — подчеркнул политик.

Президент добавил, что Армении крайне важно иметь сильное и развивающееся государство, сильную систему управления и единое гражданское общество.

В Армении президент избирается Национальным собранием страны на семилетний срок. Ваагна Хачатуряна избрали во втором туре голосования в парламенте. За него отдал голос 71 депутат.

Бывший президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Он заявил, что покидает свой пост из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.