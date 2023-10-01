В зоне СВО убит украинский майор В зоне СВО ликвидирован украинский майор Роман Грицик

Фото: МО РФ

В зоне спецоперации был ликвидирован украинский майор Роман Грицик, сообщает в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, Грицик занимал должность заместителя командира танкового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

По данным канала, он погиб 30 сентября, обстоятельства смерти не уточняются.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России успешно уничтожают западных наемников на Украине. По его словам, российские военные легко находят западных инструкторов или разведчиков в зоне конфликта и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.

19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало. Шубитидзе погиб в районе населенного пункта Нескучное в ДНР.

Грузинские СМИ сообщили, что наемник погиб в результате артиллерийского обстрела российских войск. Он участвовал в боевых действиях на направлении возле сел Нескучное и Старомайорское, где Вооруженные силы Украины пытались проводить контрнаступление.