В Женеве возникли проблемы из-за саммита Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/275a687a-c831-11eb-8712-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

На территории Женевы возникли проблемы с движением транспорта перед проведением 16 июня саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявила мэр города Федерика Перлер. Её слова приводит РИА Новости.

Она сказала, что в Женеве возникли неудобства, связанные с передвижением.

Я считаю, что они будут сведены к минимуму благодаря нашему гостеприимству, — отметила Перлер.

Ранее стало известно, что на период запланированного на 16 июня российско-американского саммита будет закрыто небо над Женевой.

Позднее выяснилось, что власти Швейцарии сосредоточили внимание на обеспечении безопасности предстоящих переговоров Путина и Байдена. Федеральное управление полиции (Fedpol) будет координировать и анализировать действия соответствующего характера. Реализовывать планы и программы будет кантональная служба охраны порядка Женевы, рассказал официальный представитель этой структуры Флориан Нэф.

Он отметил, что Fedpol отвечает за безопасность во время визитов глав государств. Управление оценивает ситуацию и консультируется с партнёрами. При этом ответственность за выполнение этих мер лежит на силах кантональной полиции. По словам Нэфа, в мероприятия также вовлечены российские и американские службы безопасности. Детали операции не раскрываются.