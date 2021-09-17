В здание дипмиссии КНР в Рио-де-Жанейро бросили взрывное устройство

В здание консульства КНР в Рио-де-Жанейро неизвестный мужчина бросил взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает издание O Antagonista.

По информации СМИ, одетый во всё чёрное мужчина достал из сумки предмет и бросил его в направлении консульства, после чего убежал. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены ворота консультства.

Прибывшие на место спёры и полиция собрали осколки и отправили их на экспертизу.

Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее в Сети появилось видео нападения неизвестного мужчины на отдел полиции в Лисках Воронежской области. На кадрах зафиксирован момент до второго взрыва. Инцидент произошёл 16 сентября, злоумышленник обстрелял силовиков, затем устроил два взрыва и скрылся. Осколочное ранение голени получил постовой.