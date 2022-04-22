В Запорожской области упал самолёт Ан-26

Запорожская областная администрация сообщила, что самолёт Ан-26, выполнявший технический рейс, 22 апреля потерпел крушение в Запорожской области, передаёт ТАСС. Отмечается, что в результате падения есть пострадавшие.

Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие, — говорится в сообщении обладминистрации в соцсети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена).

В марте в Китае потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. Катастрофа произошла в южной части страны, в уезде Тэнсянь городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. Все 132 пассажира и члены экипажа упавшего в Китае Boeing 737 признаны погибшими.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае на Кубани упал вертолёт Ми-2 сельхозавиации. В результате инцидента погиб один человек.