В Запорожье заявили, что люди требуют выдать им оружие Член ГСА Запорожья Рогов: люди требуют выдать им оружие для обороны региона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член пророссийского главного совета администрации находящейся под контролем ВС РФ части Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил, что местные жители требуют выдать им оружие. По словам мужчины, люди хотят «защитить регион» от наступления ВСУ. Слова Рогова приводит РИА Новости.

К нам массово обращаются жители Запорожской области и требуют выдать им оружие, чтобы не допустить никаких попыток наступления украинских войск, — сказал представитель ГСА.

Ранее Рогов сообщил, что на линии разграничения сил в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ. Также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток разведки боем. По словам представителя администрации, это может свидетельствовать о скорой попытке наступления.

Он также добавил, что в регионе на линии фронта в этой связи была усилена оборона.

В то же время глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что голосование о присоединении Запорожской области Украины к Российской Федерации пройдет в ближайшее время.

В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы, добровольно получившие паспорта РФ, будут осуждены за госизмену. По его словам, исключение будет сделано лишь для тех, кого «вынудили» получить паспорт за пенсию или по другим причинам, что будет установлено следствием и судом.