В Запорожье усилили линию обороны из-за стягивания подразделений ВСУ

На подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Украины усилили оборону. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета пророссийской администрации региона Владимир Рогов. Такое решение было принято на фоне увеличения группировки ВСУ на линии фронта.

Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы, — заявил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что на линии разграничения сил в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ. Также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток разведки боем. По словам представителя администрации, это может свидетельствовать о скорой попытке наступления.

В то же время глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что голосование о присоединении Запорожской области Украины к Российской Федерации пройдет в ближайшее время.