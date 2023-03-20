В Запорожье рассказали о пасхалках Путина Западу Рогов: Путин оставил скрытые послания Западу во время визита в Мариуполь

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Мариуполь оставил несколько скрытых посланий Западу, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Одной из пасхалок он назвал посещение главного зала городской филармонии.

Наш президент оставил несколько пасхалок Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь. Одна из них — посещение главного зала местной филармонии, где как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами, — сказал Рогов.

По его мнению, визит президента в филармонию является признаком того, что идея проведения трибунала не снята с повестки. Рогов уточнил, что зал уже подготовлен — есть трибуна для обвинения и места для адвокатов.

Путин прилетел на вертолете в Мариуполь 19 марта. Президент России с остановками проехал по городу за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал Путину здание филармонии, которое восстановили за три месяца. Президент осмотрел реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий, актовый зал.