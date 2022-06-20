В Запорожье рассказали, как налаживается жизнь благодаря России Глава ВГА Балицкий: в Запорожье начали решать проблемы, которых не касались десятки лет

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Евгений Балицкий

В Запорожье с помощью России начали решать проблемы, которых не касались десятки лет, заявил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий. Как рассказал он разговоре с ИА SM-News, Российская Федерация помогает с вывозом зерна, также был запущен в работу порт Бердянск.

Рабочая группа, созданная под руководством Марата Хуснуллина, помогает в транспортировке зерна. У нас покупают зерно по 15 600 рублей, это около $200. Это нормальная цена, потому что с поля люди отдают $150–170. <...> Налаживается жизнь благодаря соседству с Россией, потому что люди с правильным менталитетом, — сказал глава администрации.

Он добавил, что для работы в школах приезжает много учителей, появились новые учебники, область посетил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов ранее заявил, что киевским властям «не видать Запорожскую область как своих ушей», она никогда не вернётся под контроль Украины. По его словам, власти Украины на протяжении восьми лет говорили про возврат Крыма, Донецка и Луганска, аналогичные заявления они будут делать и в отношении других неподконтрольных им областей.