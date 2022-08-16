В Запорожье признали невозможность вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС Представитель ВГА Рогов: вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно

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Консервация Запорожской АЭС будет стоить очень дорого. При этом бочки с ядерными отходами с территории станции вывезти не удастся. Об этом заявил представитель главного совета пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live»

Возможность [законсервировать ЗАЭС] есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. <...> Но мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, — признал Рогов.

Он также добавил, что ядерное топливо на станции хранится в железобетонных бочках размером выше двухэтажного дома. По словам Рогова, ВСУ намеренно наносит по ним удары.

Из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС 11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН, а генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.