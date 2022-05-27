В Запорожье предложили передать России военные базы ВСУ Власти Запорожской области предложили передать России украинские военные базы в регионе

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о целесообразности передачи России украинских военных баз, расположенных на территории региона. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. <...> Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Ещё полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе, — заявил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что возвращение Запорожской области под контроль украинских властей и переговоры с ними исключены. Он сообщил, что Запорожье является исторически русской территорией.

Также Рогов заявил, что Запорожье хочет войти в состав России. Население региона является абсолютно русским по ментальности и всё больше жителей выступают за сближение с РФ. Курс на вхождение в состав России область возьмёт в случае её полного взятия под контроль ВС РФ.