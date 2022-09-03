В Запорожье подняли авиацию из-за десанта ВСУ в Каховском водохранилище Член ГСА Запорожской области Рогов: в регионе подняли авиацию из-за лодок ВСУ

Авиацию подняли в Запорожской области из-за лодок с вооруженными людьми, двигавшимися из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки в сторону Васильевки, Днепропрудного и Энергодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация, — написал Рогов.

Он уточнил, что работали вертолеты Ка-52.

Ранее Рогов сообщил, что в районе Каховского водохранилища вниз по течению выдвинулись не менее 15 лодок с вооруженными людьми и направились в сторону Энергодара.

Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ.