В Запорожье остановили контрнаступление ВСУ: новости СВО на утро 6 ноября Балицкий: контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено

Фото: МО Украины

Тактика маневренной обороны сил ВС РФ позволила полностью остановить контрнаступление ВСУ, проводимое Киевом в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ «выдохлись», осталась только агония.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 5 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Балицкий отметил стойкость российских бойцов, которые сдержали контрнаступление противника. Он уточнил, что боестолкновения продолжаются лишь в районе сел Работино и Щербаки, на Времевском направлении, но планы ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились.

Российские военные за прошедшие 10 дней ликвидировали более пяти единиц тяжелой техники Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил губернатор. По его словам, россияне использовали «Ланцеты» и дроны-камикадзе.

Фото: МО РФ

Он также отметил, что российские военные активнее применяют современные методы ведения боя, ВСУ не находят реального и достаточного противодействия российской тактике. Балицкий подчеркнул, что украинцы почти перестали применять в атаках бронетехнику, «потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают».

Российская артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. В частности, удары наносились на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.

Артиллеристы-десантники из гаубицы Д-30 уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) ВСУ на Артемовском направлении, сообщило Минобороны РФ, опубликовавшее соответствующее видео. В оборонном ведомстве отметили, что КНП противника был замаскирован и располагался в одном из полуразрушенных домов в серой зоне.

Как ВС РФ уничтожили польскую САУ Crab ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Crab Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Столкновение произошло на Купянском направлении зоны СВО.

В ведомстве пояснили, что после выполнения очередной боевой задачи артиллеристы оперативно меняют место, в связи с чем противник открывает ответный огонь уже по пустым площадям. Таким образом он раскрывает свои позиции для нового удара россиян. С помощью подобной тактики расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» смогли ликвидировать закрытые огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ, добавили в Минобороны.

Сколько человек погибло в Докучаевске из-за обстрела ВСУ

Информация о гибели ребенка в результате обстрела со стороны ВСУ в Докучаевске не соответствует действительности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, погибли двое взрослых, десятилетняя девочка получила легкие ранения.

Кроме того, в Перовском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата был ранен мужчина. Пушилин указал, что в результате обстрелов в Докучаевске и Никитовском районе Горловки оказались повреждены 14 жилых строений. Согласно утверждению главы ДНР, по населенным пунктам было выпущено 88 боеприпасов, применялась реактивная и ствольная артиллерия, а также ударные беспилотники.

Где звучали взрывы

Накануне взрывы гремели в городе Днепр, сообщало украинское издание «Клименко тайм». Другие подробности произошедшего не приводились. Серия взрывов прозвучала в Одессе вечером 5 ноября, сообщали украинские СМИ. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Херсоне взрывы звучали четыре раза за сутки. Также звук взрыва был слышен в Николаевской области на юге Украины.

Фото: t.me/dsns_telegram

Над каким регионом России сбили БПЛА

Система ПВО перехватила беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Изменится ли боевая стратегия ВСУ

Украина рассматривает возможность изменения стратегии в конфликте с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ придумывают разные планы, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить «неожиданные удары» по РФ.

Зеленский утверждает, что у Киева нет альтернативы боевым действиям, так как это вопрос безопасности не только Украины, но и Европы. При этом он опроверг недавние заявления западных военных и главкома ВСУ Валерия Залужного, что конфликт зашел в тупик после 20 месяцев ожесточенных боев.

Какой сигнал сделал Залужный

Статья главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в журнале Economist является вынужденным обращением к Соединенным Штатам из-за бездействия президента Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, признание главкома можно считать «сигналом о помощи» от военных.

Украинский генерал подчеркнул, что Киев заморозил работу многих предприятий, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом. Такие действия, по его мнению, можно расценивать как диверсию. Кривонос также добавил, что в военной сфере Россия существенно обгоняет Украину.

Фото: president.gov.ua Валериq Залужнsq

Что предложили выдавать участникам СВО

Участникам специальной военной операции предложили выдавать «восточноукраинский гектар» в новых регионах России. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы председатель партии «Родина» Дмитрий Журавлев. По его словам, он уже готовит соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Депутат предложил запустить новую программу по аналогии с выдачей российским гражданам «арктического» и «дальневосточного» гектаров.

Как происходит мобилизация на Украине

Сотрудники военкомата пытались силой забрать мужчину из больницы в Хмельницкой области Украины, сообщало УНИАН. По данным украинского агентства, он пришел туда, чтобы пройти медосмотр. Призывник объяснил, что специалисты территориального центра комплектования (военкомата) проигнорировали высокое давление у него и просто «проставили печать» на документах. По этой причине мужчина пришел в больницу на медосмотр.

На опубликованных кадрах видно, что несколько военных силой выталкивают мужчину из медицинского кабинета. Тот просит оставить его в покое и отказывается идти вместе с военкомами.

С какой проблемой столкнулись ВСУ

В украинской армии закончилось пушечное мясо для контрнаступления, заявил бывший дипломат из США Час Фриман. По его словам, если программой НАТО предусматривалось воевать до последнего украинца, то у Альянса теперь нет программы.

Фото: МО Украины

Экс-дипломат считает, что Киев в ходе продолжающегося конфликта «может потерять» и другие территории. При этом провалы Вооруженных сил Украины на передовой выявили «серьезные разногласия» внутри НАТО, отметил Фриман.

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