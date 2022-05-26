В Запорожье назвали российские города, на которые готовилась атака Украины Представитель администрации Запорожья: Украина готовила удар по четырём российским городам

До начала действий на Украине киевские власти вынашивали планы ракетного удара по четырём крупным российским городам, среди которых Симферополь и Ростов-на-Дону, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, планы, о которых стало известно благодаря окружению президента Украины Владимира Зеленского, были сорваны благодаря своевременному началу действий на Украине.

Киевский режим готовил ракетные удары по четырём крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю, — сказал Рогов.

Ранее Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что вернувшиеся со спецоперации военнослужащие показали ему документы, согласно которым Украина якобы готовилась к захвату не только ДНР, но и российских регионов. По его данным, в учебном центре подготовки отрядом «Азов» был обнаружен учебник США «Противопартизанские операции», что свидетельствует о целенаправленной подготовке военных подразделений Украины к захвату новых территорий и борьбе с возможными партизанскими движениями.