В Запорожье назвали причину обесточивания региона Член ВГА Рогов: причиной обесточивания Запорожья и Херсона стало повреждение ЛЭП

Фото: Thomas Warnack/dpa/Global Look Press

Повреждение высоковольтных ЛЭП стало причиной обесточивания Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Проблемы с электроснабжением возникли в регионе днем 4 сентября.

Отключение электроснабжения в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморском и некоторых других населенных пунктах Запорожской области, а также в Херсоне вызвано повреждением высоковольтных ЛЭП, — написал Рогов.

Он добавил, что в настоящее время работают аварийные бригад, электроснабжение восстанавливается.

Ранее Рогов сообщил, что в Мелитополе, а также в ряде других районов Запорожской области произошло массовое отключение электричества. По его словам, также без света могут оставаться жители Херсонской области. При этом он подчеркнул, что в Энергодаре, где располагается Запорожская атомная станция, проблем с электричеством нет.