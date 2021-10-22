«В заложниках вся страна»: экс-депутат Рады раскритиковал Зеленского за газ

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал недальновидной газовую политику президента Зеленского. Политик в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что президент и его команда сделали заложниками своего бездействия всех украинцев.

По словам Мураева, в стране наблюдается дефицит газа, в хранилищах не хватает около 4 млрд кубометров топлива. Однако политическая элита и не пытается решить эту проблему.

У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа), — заявил экс-депутат.

Политик возмущён тем фактом, что Украина фактически перекупает втридорога российский газ у Европы.

Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у «Газпрома». Не важно — через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна? — спросил Мураев.

Бывший народный избранник предрёк, что Владимир Зеленский и его окружение не испытывают дискомфорта от высоких цен на газ, тогда как в заложниках находится вся страна. А в случае прекращения транзита газа в 2024 году Украине вообще грозит техногенная катастрофа.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал власти страны за провал подготовки к отопительному сезону. Теперь Киеву придётся просить президента РФ Владимира Путина помочь с газом, платить Москве, отметил политик.