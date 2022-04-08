В Южной Осетии заявили о прохождении Бибилова и Гаглоева во второй тур

Кандидат в президенты Южной Осетии Александр Плиев заявил, что первые два места в президентской гонке занимают действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Оба они проходят во второй тур, пишет ТАСС.

По нашим данным с 15% участков, будет второй тур обязательно, — подтвердил Плиев.

Политик добавил, что будет просить своих избирателей отдать голоса за Гаглоева. Сам он, по предварительным данным, занимает третье место.

Я пока занимаю третье место, но явные лидеры — это Бибилов и Гаглоев. Я попрошу избирателей поддержать Гаглоева, — сказал Плиев.

Другие кандидаты в президенты — Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев также заявили, что поддержат во втором туре кандидатуру Гаглоева. Политики пришли на площадь в Цхинвале, чтобы поздравить Алана Гаглоева с выходом во второй тур.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%. Всего функционировали 76 избирательных участков в регионе и за его пределами.